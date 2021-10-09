7.5 C
Рязань
Суббота, 9 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Дагестанцы избили сослуживца в армейской казарме и попали на видео

Никита Брыкин
Дагестанцы избили сослуживца в армейской казарме и попали на видео

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена драка сослуживцев в армейской казарме, пишет Лента. Места действия не уточняется.

На кадрах видно, что сначала двое неизвестных по очереди, после чего вместе руками и ногами бьют лежащего на полу молодого человека, который, по их словам, «кинул пацанов».

Оппоненты потребовали, чтобы потерпевший принес им телефон и двадцать тысяч рублей. По информации Telegram-канала Baza, на военнослужащего напали дагестанцы Исмаил, Шамиль и Залибек.

Как пишет Telegram-канал Mash, причиной конфликта могло стать употреблением наркотиков жертвой нападения. Видеозапись уже проверяют правоохранительные органы.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,705ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]