Дагестанцы избили сослуживца в армейской казарме и попали на видео

В Сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена драка сослуживцев в армейской казарме, пишет Лента. Места действия не уточняется.

На кадрах видно, что сначала двое неизвестных по очереди, после чего вместе руками и ногами бьют лежащего на полу молодого человека, который, по их словам, «кинул пацанов».

Оппоненты потребовали, чтобы потерпевший принес им телефон и двадцать тысяч рублей. По информации Telegram-канала Baza, на военнослужащего напали дагестанцы Исмаил, Шамиль и Залибек.

Как пишет Telegram-канал Mash, причиной конфликта могло стать употреблением наркотиков жертвой нападения. Видеозапись уже проверяют правоохранительные органы.