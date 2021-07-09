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Пятница, 9 июля, 2021
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Цены на путёвки в Турцию упали до 22 тысяч рублей

7info
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Недельный тур в Турцию можно приобрести начиная с 22 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Tez Tour.

Туроператор назвал наиболее популярные зарубежные направления летнего отдыха. Кроме Турции, туда входят Греция, Кипр, Египет, Мальдивы. За последнюю неделю объем бронирований по ним вырос в 1,5 раза.

Отмечает интерес к этим направлениям и сервис по поиску авиабилетов Aviasales. Рост интереса к Турции за неделю составил 49%, к Греции — 68%, к Кипру — 46%. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Туры горят: цены на путевки в Турцию упали до 22 тыс. рублей

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