Цены на отдых в России в июле-августе могут вырасти на 30%

Отдых на российских курортах во второй половине лета может подорожать на 20-30% из-за закрытого авиасообщения с Турцией и Египтом, считают опрошенные «Известиями» турагенты.
Продление оперштабом запрета на авиасообщение с Турцией и курортами Египта приведет к дальнейшему повышению цен в российских местах отдыха, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
По его мнению, цены на отечественных курортах на июль-август взлетят процентов на 20, и этот рост начнется уже сейчас. Туры на вторую половину лета, в частности, в Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик россияне бронируют в июне.
С этой оценкой согласился генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.
Эта ситуация, безусловно, приведет к росту цен, — на 20-30%, особенно, на август, заметил эксперт. Именно на этот месяц в России приходится туристический пик сезона.
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