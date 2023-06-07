Среда, 7 июня, 2023
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ЦППК 13 июня запустит дополнительный экспресс Рязань-Москва

Татьяна Проводина
pxhere.com

Центральная пригородная пассажирская компания скорректирует график и назначит дополнительные рейсы в июньские праздники.

Для удобного планирования поездок в длинные выходные июня ЦППК вместе с МЖД внесли изменения в график движения. Кроме того, в частности, на Казанском направлении назначат дополнительный экспресс.

13 июня будет запущен дополнительный экспресс №7021 Рязань-1 — Казанский вокзал отправлением в 3:30 из Рязани.

Пригородные поезда в Московском транспортном узле будут курсировать:

9 июня — по расписанию пятницы;

10 и 11 июня — по расписанию субботы;

12 июня — по расписанию воскресенья.

В региональных центрах расписание также изменится. Информация появится в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте компании.

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