ЦПКиО Рязани приглашает на экскурсию с историком Игорем Канаевым

Сегодня в мире отмечают День прогулки по парку. Центральный парк культуры и отдыха Рязани приглашает на экскурсию с известным рязанским историком и краеведом Игорем Канаевым, – пишет Нетипичная Рязань ВКонтакте.

Он долго изучал исторические факты и документы, общался со старожилами из соседних с парком домов. Информация о Рюминой роще (так назывался парк раньше) собиралась по крупицам.

Прогулка стартует в 14 часов возле скульптуры «Лоси» (вход в парк со стороны улицы Спортивной). Место выбрано неслучайно – именно здесь располагалась усадьба Рюмина.

Приходите тепло одетыми и в непромокаемой удобной обуви!

Возрастное ограничение 6+