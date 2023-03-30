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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

ЦПКиО Рязани приглашает на экскурсию с историком Игорем Канаевым

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Фото из группы ЦПКиО - Отдых в Рязани ВКонтакте

Сегодня в мире отмечают День прогулки по парку. Центральный парк культуры и отдыха Рязани приглашает на экскурсию с известным рязанским историком и краеведом Игорем Канаевым, – пишет Нетипичная Рязань ВКонтакте.

Он долго изучал исторические факты и документы, общался со старожилами из соседних с парком домов. Информация о Рюминой роще (так назывался парк раньше) собиралась по крупицам.

Прогулка стартует в 14 часов возле скульптуры «Лоси» (вход в парк со стороны улицы Спортивной). Место выбрано неслучайно – именно здесь располагалась усадьба Рюмина.

Приходите тепло одетыми и в непромокаемой удобной обуви!

Возрастное ограничение 6+

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