Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

Цикл выездных выставок фотопортретов «Жёны героев» проходит в Рязанской области

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Фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязанской области дан старт циклу выездных выставок патриотического фотопроекты «Жёны героев», – сообщает министерство по делам территорий и информационной политике региона.

Проект рязанских фотографов реализован при поддержке региональной общественной благотворительной организации помощи военнослужащим и членам их семей «За Родину». На 46 портретах представлены жёны и вдовы солдат и офицеров-участников специальной операции из Рязанской области.

Проект «Жёны героев» представили в областном центре в ноябре прошлого года. В текущем году организуют выездные выставки в муниципальных образованиях области. Первым экспозицию принял Вослебовский сельский дом культуры Скопинского района. В мероприятии участвовали родные и близкие участников СВО, представители органов муниципальной власти и общественных организаций.

В дальнейшем фотопроект представят жителям других муниципальных образований Рязанской области.

Цикл выездных выставок фотопортретов «Жёны героев» проходит в Рязанской области

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