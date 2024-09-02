ЦИК рекомендовал кандидатуру Андрея Сидоренко на должность председателя рязанского избиркома

Центризбирком рекомендовал кандидатуру Андрея Сидоренко на должность председателя избирательной комиссии Рязанской области. Соответствующее решение принято на заседании 2 сентября.

Ранее Сидоренко был назначен членом избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса. С 2016 года он замещал должность заместителя руководителя аппарата Рязанской областной Думы.

Андрей Сидоренко

Напомним, что пост председателя облизбрикома стал вакантным в связи с переходом председателя Избиркома региона Дмитрия Бокова на работу в РГУ имени Есенина. Боков назначен исполняющим обязанности ректора вуза.