Понедельник, 2 сентября, 2024

ЦИК рекомендовал кандидатуру Андрея Сидоренко на должность председателя рязанского избиркома

Автор: Валерия Мединская

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Центризбирком рекомендовал кандидатуру Андрея Сидоренко на должность председателя избирательной комиссии Рязанской области. Соответствующее решение принято на заседании 2 сентября.

Ранее Сидоренко был назначен членом избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса. С 2016 года он замещал должность заместителя руководителя аппарата Рязанской областной Думы.

ЦИК рекомендовал кандидатуру Андрея Сидоренко на должность председателя рязанского избиркома
Андрей Сидоренко

Напомним, что пост председателя облизбрикома стал вакантным в связи с переходом председателя Избиркома региона Дмитрия Бокова на работу в РГУ имени Есенина. Боков назначен исполняющим обязанности ректора вуза.

ЦИК рекомендовал кандидатуру Андрея Сидоренко на должность председателя рязанского избиркома
Дмитрий Боков

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