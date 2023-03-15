Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

Цифровой экран появится в Гвардейском парке Рязани

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В Рязани на территории Богородского кладбища благоустроят сквер и установят стелу в память об участниках специальной военной операции. В Гвардейском сквере будет установлен цифровой экран.

Об этом рассказала начальник управления общественных отношений Мария Бобкова 15 марта на заседании комитета по соцвопросам городского парламента.

Мария Бобкова отметила, что, согласно эскизу стелы, художественный образ связан с воинами-ангелами. В планах – озеленение, освещение и асфальтировка Богородского кладбища.

Решение об установке цифрового экрана принято с учётом обращения жён и матерей военных 137-го полка. На экране будут показывать сведения об участниках СВО. По словам Марии Бобковой, планируется проведение различных военно-патриотических мероприятий.

Управление благоустройства также рассматривает обустройство сквера Маргелова. Речь идёт об установке памятного камня и доски с именами участников специальной операции.

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