«Цифровой экомониторинг» реализовал в Рязани проект по контролю качества воздуха

Компания — резидент Фонда «Сколково» проверила в пилотном режиме, как работают цифровые сервисы по мониторингу атмосферного воздуха.

Задачи платформы — анализ вредных выбросов в атмосферу промпредприятий, контроль и анализ состояния выбросов. Также с помощью платформы можно контролировать качество воздуха в городах.

Первым городом, где заработала платформа, стал Челябинск в 2021 году.

В январе 2022 года платформу ввели в эксплуатацию в Рязани совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора. В проекте задействовали уже работающие станции экомониторинга. Информация собиралась от приборов «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» и приборов общественной организации «Дышим Чистым».

В дальнейшем платформу планируют доработать под нужды администрации, предприятий и населения Рязани.

Владислав Кудрявцев, сооснователь компании «Цифровой экомониторинг», уверен, что инструмент позволит отслеживать изменения экологического следа и прогнозировать динамику загрязнений.