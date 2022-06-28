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Вторник, 28 июня, 2022

«Цифровой экомониторинг» реализовал в Рязани проект по контролю качества воздуха

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Татьяна Проводина

«Цифровой экомониторинг» реализовал в Рязани проект по контролю качества воздуха

Background фото создан(а) evening_tao - ru.freepik.com

Компания — резидент Фонда «Сколково» проверила в пилотном режиме, как работают цифровые сервисы по мониторингу атмосферного воздуха.

Задачи платформы — анализ вредных выбросов в атмосферу промпредприятий, контроль и анализ состояния выбросов. Также с помощью платформы можно контролировать качество воздуха в городах.

Первым городом, где заработала платформа, стал Челябинск в 2021 году.

В январе 2022 года платформу ввели в эксплуатацию в Рязани совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора. В проекте задействовали уже работающие станции экомониторинга. Информация собиралась от приборов «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» и приборов общественной организации «Дышим Чистым».

В дальнейшем платформу планируют доработать под нужды администрации, предприятий и населения Рязани.

Владислав Кудрявцев, сооснователь компании «Цифровой экомониторинг», уверен, что инструмент позволит отслеживать изменения экологического следа и прогнозировать динамику загрязнений.

Владислав Кудрявцев: «Платформа позволит оперативно реагировать и даже предотвращать чрезвычайные ситуации в вашем городе. Мы открыты для переговоров по новым внедрениям»

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