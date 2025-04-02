Чудом выжившая при крушении батискафа в Египте врач потеряла мужа

Врач Уссурийской центральной городской больницы Татарстана Кристина Валиуллина сообщила газете «Известия», что пережила клиническую смерть при крушении батискафа в Египте.

По ее словам, то, с чем она столкнулась, «врагу не пожелаешь».

«Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Очень мы все переживаем», — отметила Валиуллина

Также она рассказала о личной трагедии — погиб ее муж Равиль Валиуллин. Он был анестезиологом-реаниматологом. Это произошло в тот момент, когда мужчина спасал людей.

«К сожалению, муж героически погиб, помогая людям», — заявила Валиуллина. Реклама

Кроме того, пострадали двое их детей 10 и 15 лет.

О крушении батискафа у берегов Хургады стало известно 27 марта. На борту было 45 россиян, шесть из них погибли.