«Что вы устроили?»: жителей Калуги шокировали сбои в работе транспорта

Жители Калуги массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта, пишут Калужские новости.

По словам горожан, на остановках собирались толпы людей из-за отсутствия маршруток. В итоге многие не смогли уехать на Правый берег.

«Что вы устроили с транспортом? Не знали, что будет забастовка? Почему люди часами стоят на остановках?!!! Почему не организованы резервные маршруты», – посетовала одна из местных жительниц.

В калужской горуправе объяснили произошедшее проверками общественного транспорта сотрудниками дорожной полиции на соответствие транспортных средств требованиям, предъявляемым к ним при перевозке пассажиров.