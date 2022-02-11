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Пятница, 11 февраля, 2022

«Что вы устроили?»: жителей Калуги шокировали сбои в работе транспорта

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«Что вы устроили?»: жителей Калуги шокировали сбои в работе транспорта

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Жители Калуги массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта, пишут Калужские новости.

По словам горожан, на остановках собирались толпы людей из-за отсутствия маршруток. В итоге многие не смогли уехать на Правый берег.

«Что вы устроили с транспортом? Не знали, что будет забастовка? Почему люди часами стоят на остановках?!!! Почему не организованы резервные маршруты», – посетовала одна из местных жительниц.

В калужской горуправе объяснили произошедшее проверками общественного транспорта сотрудниками дорожной полиции на соответствие транспортных средств требованиям, предъявляемым к ним при перевозке пассажиров.

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