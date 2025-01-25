Российские военкоры сообщили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить населённый пункт Погребки. Для этого командование ВСУ направило в атаку десантников на бронетехнике. Однако их встретила российская 34-я мотострелковая бригада, которая разгромила украинское подразделение, уничтожив технику и большую часть личного состава. Попытка украинского «контрнаступления», которое военкоры назвали «контрнахрюком», завершилась провалом, пишет aif.ru.

ВСУ готовят новый удар

Военный аналитик Юрий Подоляка, ссылаясь на разведданные, сообщил в своём Telegram-канале, что ВСУ планируют нанести «короткий удар в приграничье». Возможными целями являются районы курских посёлков Коренево и Глушково. Другой вариант — удар по западной части Белгородской области, граничащей с Сумской областью.

Ракетный удар по пункту ВСУ

Российские войска нанесли ракетный удар по месту дислокации подразделения ВСУ в посёлке Журавка, который находится через границу от Курской области, южнее Николаево-Дарьино. Там, помимо пехотинцев, располагался пункт управления беспилотниками 67-й бригады.

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Согласно данным военного эксперта Бориса Рожина, противник потерял пять единиц техники, около 20 боевиков были уничтожены.

Серия ночных ракетных ударов также пришлась по местам, где ВСУ формируют новые подразделения для отправки в Курскую область. Два удара зафиксированы в Полтавской области, сообщил лидер николаевского подполья Сергей Лебедев. Российские ракеты также поразили колонну ВСУ, двигавшуюся на ротацию в Курскую область.

Потери ВСУ и упадок боевого духа

Иностранный наёмник с позывным «Чапи» из «Интернационального легиона» ВСУ заявил, что украинские силы вскоре будут выбиты из Курской области. Он отметил нехватку солдат, а также отсутствие у мобилизованных украинцев опыта боевых действий. Кроме того, он пожаловался на проблемы со снабжением группировки в этом регионе.

Telegram-канал «Шёпот фронта» подсчитал, что только по официальным данным ВСУ потеряли в Курской области 7225 человек на 23 января. Большинство бойцов числятся пропавшими без вести, чтобы избежать выплат компенсаций семьям. Зафиксированы случаи, когда украинские военные бросали тела погибших сослуживцев на поле боя при отступлении.

Несмотря на значительные потери, командование ВСУ продолжает перебрасывать в Курскую область резервы на западной технике. Военные паблики сообщают, что только за последние сутки в российский регион было переправлено более 300 украинских боевиков.