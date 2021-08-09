Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор событий от «7 info»

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В Старожиловском районе сотрудники МВД задержали злоумышленника, который угнал мотоцикл.

Детективная история случилась в посёлке Старожилово. 30 -летний мужчина очень сильно захотел увидеть приятельницу из соседнего села.

Денег на такси у него не оказалось, и тогда он решил сломать замок в сарае знакомого и воспользоваться его мотоциклом.

Совершив «вояж» он не стал возвращать мотоцикл на место, а оставил его у себя. Пикантность ситуации заключается в том, что угонщик временно проживал в посадке на окраине посёлка. Причиной такой дислокации послужила не любовь к природе, а «запой».

В Рязанском районе был задержан «хранитель конопли и марихуаны». В операции были задействована силовая поддержка спецназа УНК «Гром».

В доме у задержанного оказалось 587 граммов марихуаны и более 920 граммов частей наркосодержащего растения конопля.

В Сасово сотрудники полиции обнаружили мужчину, который повредил шлагбаум в «Парк-Стрит».

Хулигана удалось вычислить с помощью видеокамер.

Порчу городского имущества он объяснил тем, что очень расстроился из-за того, что накануне содеянного хулиганства его задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. На мужчину составили протокол, но он решил продолжить выпивать. По дороге домой наткнулся на шлагбаум и выместил всё, что накопилось.

В селе Бугровка Милославского района у местных жителей пропали три коровы. На место выехали специалисты, которые обнаружили свежие следы от колёс автомобиля, образовавшиеся около загона.

Одну из коров обнаружили неподалёку от места происшествия. Одинокую бурёнку привязали к дереву.

К сожалению, остальных животных найти не удалось. Злоумышленник, похитивший их, успел сбыть «товар» в пункт переработки мяса.

В Новомичуринске у пенсионерки отобрали велосипед. Женщина вышла из подъезда и увидела, как на её транспортное средство усаживается незнакомец. Хозяйка попыталась отбить своего железного коня, но злоумышленник пригрозил ей физической расправой.

Полицейские зафиксировали приметы угонщика и вскоре получили о нём информацию. Велосипед хулиган пытался сбыть на рынке вторсырья. Там его задержали.

В селе Полково сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые разводили коноплю.

Как выяснилось, сообщники выращивали каннабис из семян, заказанных с помощью сети Интернет в Западной Европе.

Помимо теплицы в Полково, у одного из задержанных обнаружилась подобная «плантация» в селе «Поляны».

В Сасово удалось задержать злоумышленницу, которая подозревается в краже планшета и смартфона у детей.

«Дама с собачкой» привлекла внимание детей. Они отвлеклись на милое животное, а когда «Тётя» удалилась, обнаружили пропажу гаджетов.

Полицейские составили описание, провели розыскные работы и нашли даму с собачкой».

Выяснилось, что она причастна к хищению смартфона и планшета. Похищенное у нее изъяли.

Полицейские Новомичуринска обнаружили трёх злоумышленников, которые испортили столы, лавки и напольное покрытие в Центральном парке города.

Хулиганов привлекли к административной ответственности.

В Скопине из магазина пропал ящик с пивом. «По горячим следам» полицейские обнаружили пропажу. Правда, полностью возместить товар в магазин уже не удалось…Хулигана обнаружили во дворе одного из домов города. Он распивал похищенное спиртное вместе с приятелями. Мужчину задержали. Часть похищенного изъяли.

В Спасске сотрудники полиции локализовали возможное ДТП. Они задержали нетрезвого водителя, который управлял квадроциклом CF MOTO X5 без государственного регистрационного знака.

В Пронске полицейские раскрыли кражу сумки у пенсионера, произошедшую в районной больнице. Оперативно проведённая работа стала возможной в результате анализа списков пациентов медицинского учреждения. Злоумышленницей оказалась 23-летняя местная жительница.

В селе Алеканово Рязанской области задержали аферистку, которая более 10 лет скрывалась от правосудия.

Вместе с подельником женщина обещала клиенту занять большую государственную должность. Они получили аванс «за услуги» в размере более 5,5 миллионов рублей и скрылись. Мужчину обнаружили, а женщина с 2009 года находилась в федеральном розыске и меняла место жительства.

В Сасово злоумышленники взломали хозяйственный магазин с целью ограбления.

На место происшествия выехали полицейские, которые обнаружили хулиганов в кустах неподалёку от ЧП.

Подельники признались, что хозтовары их не интересовали совсем. А украденные деньги — тысячу с небольшим, они хотели «пропить». «Разбойников» задержали.

В Захаровском районе задержан мужчина, который расплачивался банковской картой московского пенсионера.

Карту он «получил» на заправке. Забывчивый пенсионер случайно оставил её в на кассе.

«Предприимчивый» захаровец тут же начал совершать транзакции по карте. Пенсионер обнаружил пропажу и карту заблокировал. Благодаря автоматизированной охранной системе платежного терминала мужчину, распорядившегося по своему усмотрению картой пенсионера, обнаружили.