7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюВ этот день
В этот деньНовости мираОбщество

Что произошло в этот день, 30 марта?

Елена Лобанова

В этот день, 30 марта, родился Вадим Андреев и умерла Людмила Гурченко.

Вадим Андреев

Вадим Андреев родился в 1958 году в Москве. Настоящая фамилия — Фейгельман.

С 1975 года мужчина работал монтировщиком в Московском театре кукол, а позже стал актером. В 1979 году работал на киностудии имени Горького.

Известен благодаря сериалам «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Ранетки».

Людмила Гурченко

В 2011 году известная актриса и певица Людмила Гурченко скончалась.

Людмила Гурченко родилась в 1935 году в Харькове. В 1953 году девушка поступила во ВГИК. В 1956 году вышел фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Фильм имел большой успех, а Гурченко полюбилась всем советским жителям.

В 1983 году Гурченко получила звание народной артистки СССР.

В возрасте 75 лет актриса скончалась от сердечной недостаточности.

Так же в этот день:

В 1858 году Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.

В 1867 году  в Вашингтоне был подписан договор о продаже Аляски с Алеутскими островами за $7,2 млн.

В 1970 году на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru