Что произошло в этот день, 30 марта?

В этот день, 30 марта, родился Вадим Андреев и умерла Людмила Гурченко.

Вадим Андреев

Вадим Андреев родился в 1958 году в Москве. Настоящая фамилия — Фейгельман.

С 1975 года мужчина работал монтировщиком в Московском театре кукол, а позже стал актером. В 1979 году работал на киностудии имени Горького.

Известен благодаря сериалам «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Ранетки».

Людмила Гурченко

В 2011 году известная актриса и певица Людмила Гурченко скончалась.

Людмила Гурченко родилась в 1935 году в Харькове. В 1953 году девушка поступила во ВГИК. В 1956 году вышел фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Фильм имел большой успех, а Гурченко полюбилась всем советским жителям.

В 1983 году Гурченко получила звание народной артистки СССР.

В возрасте 75 лет актриса скончалась от сердечной недостаточности.

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В 1858 году Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.

В 1867 году в Вашингтоне был подписан договор о продаже Аляски с Алеутскими островами за $7,2 млн.

В 1970 году на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».