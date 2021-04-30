Что произошло в этот день, 30 апреля?

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В этот день, 30 апреля, родились Филипп Киркоров, Галь Гадок и Ана Де Армас…

Филипп Киркоров

Популярный российский певец родился 30 апреля 1967 года в Болгарии. Отец мальчика Бедрос также был популярным исполнителем, поэтому Филипп Киркоров с пяти лет ездил с ним на гастроли.

После школы певец попытался поступить в театральный институт, но не прошел. Тогда он отправился в училище имени Гнесиных, который закончил с красным дипломом.

Еще во время учебы Киркоров пытался выступать на различных площадках и гастролировать. В 1988 году, спустя несколько месяцев после встречи с Аллой Пугачевой, был приглашен на «Рождественские встречи». С 1990 года певец начинает завоевывать огромное количество наград.

Филипп Киркоров является народным артистом России (2008 год), Украины (2008 год) и Молдавии (2018 год).

Галь Гадот

Известная актриса родилась 30 апреля 1985 года в Израиле. Отец девушки работал инженером, а мать учительницей. Все родственники, которые жили до 1940 года, погибли во время Холокоста. Из концлагеря живым выбрался только дед Галь Гадот.

Такое имя своей дочери родители дали неслучайно. Дело в том, что фамилия Гадот означает «берег реки», а Галь — «волна». В 2004 году, когда актрисе было 18 лет, она приняла участие в «Мисс Израиль». Победив в национальном конкурсе, она отправилась на «Мисс Вселенную». Однако там Гадот не пробилась и в ТОП-15, но после этого получала многочисленные предложение о съемках в кино и журналах.

Девушка отслужила два года в армии Израиля, а в 2008 году получила предложение сняться в фильме «Форсаж 4». В 2013 году ее утвердили на роль чудо женщины в «Бэтмен против Супермена».

Ана Де Армас

Испанская актриса родилась 30 апреля 1988 года на Кубе. При рождении ей дали имя Ана Селия де Армас Касо.

Некоторое время девочка училась в США, но после вернулась обратно. В 12 лет решила стать актрисой и начала ходить по многочисленным собеседованиям. На Кубе снялась в нескольких фильмах, а после начала проходить кастинги в Мадриде.

Буквально через неделю после прибытия в Испанию она получает роль в сериале «Черная лагуна». Первым ее успешным фильмом стал «Секс, вечеринки и ложь». В 2010 году он стал самой кассовой картиной.

Замт девушка продолжила свою карьеру в Голливуде. В 2014 году снялась в «Кто там?» с Киану Ривзом, в 2017 — в «Бегущий по лезвию 2049». В 2019 году выходит прорывная картина «Достать ножи». За роль в этом фильме девушка получила номинацию на «Золотой глобус».

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