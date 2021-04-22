Что произошло в этот день, 22 апреля?

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В этот день, 22 апреля, родились Владимир Набоков и Эмбер Херд.

Владимир Набоков

Автор: Walter Mori (Mondadori Publishers)

Русский и американский писатель родился в 1899 году в Санкт-Петербурге. Семья Набокова была состоятельной дворянской семьей.

В 1916 году писатель издал на собственные деньги первый сборник «Стихи». Октябрьская революция заставила его семью переехать в Крым, где к юному писателю пришел успех. В апреле 1919 года Набоковы покинули Россию. С собой им удалось взять несколько семейных драгоценностей, поэтому на эти деньги они и жили в Берлине, а Владимир учился в Кембриджском университете.

Эмбер Херд

Известная американская актриса родилась в 1986 году в Техасе.

С детства она играла в школьных постановках и всегда мечтала стать актрисой. В 17 лет уехала в Нью-Йорк, где работала моделью. Однако после перебралась в Лос-Анджелес за своей мечтой.

С 2004 года она начала сниматься в малобюджетных фильмах, постоянно увеличивая свою значимость. Главная роль досталась Херд в фильме ужасов «Все парни любят Мэнди Лейн». В 2008 году она сыграла в драме «Никогда не сдавайся» благодаря чему получила значительную популярность.

Имя Эмбер Херд прогремело на всю страну в 2016 году, когда она поджала на развод с Джонни Деппом.