Что произошло в этот день, 21 апреля?

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В этот день, 21 апреля, родились Елизавета II и Джеймс Макэвой.

Елизавета II

Английская королева родилась в 1926 году в Вестминстере.

Ее отец, Георг VI взошел на престол после смерти своего брата-короля Эдуарда VIII. Так Елизавета стала наследницей престола. Свои обязанности она начала выполнять в 1936 году во время Второй мировой войны.

В 1947 году принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа. У пары родилось четверо детей. Их брак стал самым долгим королевским браком в мировой истории. 9 апреля 2021 года принц Филипп скончался.

На престол девушка взошла в возрасте 25 лет. В 1952 году скончался отец Елизаветы, поэтому она заняла его место. В настоящее время она является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории.

Джеймс Макэвой

Известный шотландский актер родился в 1979 году в Глазго.

Когда ребенку было семь лет, его родители развелись. Мать по состоянию здоровья отправила мальчика к своим родителям, которые жили в небольшом городе.

Среди значительных ролей Макэвоя — герои фильмов и сериалов «Хроники Нарнии», «Дети Дюны», «Особо опасен», «А в душе я танцую», «Сплит», «Грязь».