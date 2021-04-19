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Понедельник, 19 апреля, 2021
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Что произошло в этот день, 19 апреля?

Елена Лобанова
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В этот день, 19 апреля, родились Оксана Акиньшина и Мария Шарапова.

Оксана Акиньшина

Известная российская актриса родилась в 1987 году в Ленинграде.

В подростковом возрасте занималась в модельном агентстве. Именно оттуда руководитель направил ее на пробы в Сергею Бодрову-младшему. Несмотря на то, что девушка пришла туда без особого энтузиазма ее выбрали. Так, Акиньшина появилась в своем первом фильме «Сестры». Тогда ей было 13 лет.

После она снялась в фильме «Лиля навсегда», что принесло ей большую популярность. В 2008 году Оксана Акиньшина сыграла главную роль в фильме «Стиляги».

Мария Шарапова

Популярная спортсменка родилась в 1987 году в Нягане.

Спортом девочка занималась с детства. В 6 лет ее талант разглядела известная теннисистка. Именно она сказала отцу Шараповой развивать талант дочери и отдать ее в американскую академию. Тогда мужчина переехал с девочкой во Флориду.

Чтобы оплачивать занятия девочки, отец работал на низкооплачиваемых работах. В 9 лет Шарапова поступила в академию, которая оплачивала все занятия.

В 2005 году Шарапова удостоена звания Заслуженный мастер спорта России, в 2012 году — награждена двумя медалями За заслуги перед Отечеством за высокие достижения в области физической культуры и спорта.

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