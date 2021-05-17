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Что произошло в этот день, 17 мая?

Елена Лобанова
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В этот день, 17 мая, родилась Анжелика Агурбаш…

Анжелика Агурбаш

Советская певица родилась в 1970 году в Минске.

С детства она исполняла популярные песни и представляла себя на сцене. В школьные годы, помимо музыкальной школы, занималась в театральной студии.

В начале карьеры её звали Лика Ялинская. В 2002 году выходит замуж за Николая Агурбаша, и он становится продюсером певицы.

Среди популярных песен Агурбаш — «Было и прошло», «Мне любви твоей мало», «Было, но прошло», «Я вас люблю».

а еще:

  • В 1642 году был основан Монреаль;
  • В 1792 году спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло это дерево, сегодня расположена Уолл-стрит;
  • В 1924 году состоялась свадьба Марлен Дитрих и Рудольфа Зибера;
  • В 1980 году в США состоялась премьера фильма «Империя наносит ответный удар» из серии «Звёздные войны».

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