Что произошло в этот день, 17 мая?

В этот день, 17 мая, родилась Анжелика Агурбаш…
Анжелика Агурбаш
Советская певица родилась в 1970 году в Минске.
С детства она исполняла популярные песни и представляла себя на сцене. В школьные годы, помимо музыкальной школы, занималась в театральной студии.
В начале карьеры её звали Лика Ялинская. В 2002 году выходит замуж за Николая Агурбаша, и он становится продюсером певицы.
Среди популярных песен Агурбаш — «Было и прошло», «Мне любви твоей мало», «Было, но прошло», «Я вас люблю».
а еще:
- В 1642 году был основан Монреаль;
- В 1792 году спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло это дерево, сегодня расположена Уолл-стрит;
- В 1924 году состоялась свадьба Марлен Дитрих и Рудольфа Зибера;
- В 1980 году в США состоялась премьера фильма «Империя наносит ответный удар» из серии «Звёздные войны».