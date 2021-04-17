Что произошло в этот день, 17 апреля?

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В этот день, 17 апреля, родились певица Валерия и Виктория Бекхэм.

Валерия

Знаменитая российская певица Валерия родилась в 1968 году в городе Аткарск Саратовской области. При рождении ей дали имя Алла.

В детстве девочка занималась в музыкальной школе и пела в местном ДК. В 1985 году она переехала в Москву и поступила в класс эстрадного вокала государственного музыкального института имени Гнесиных.

Валерия обладает множеством премий, в том числе «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», «Песня года» и т.д. В 2013 году она получила звание народной артистки России. В 2017 и 2018 годах ей присвоили звания народной артистки Чеченской и Кабардино-Балкарской республик.

Виктория Бекхэм

Известная певица, модель и дизайнер родилась в 1974 году в Великобритании. Семья Адамс, в которой появилась Виктория, была достаточно обеспеченной. Из-за этого в школьные годы она комплексовала и просила отца не высаживать ее возде здания из элитного автомобиля Rolls Royce.

В 1993 году Виктория заметила объявление в одной из газет о поиске девушек в женскую группу. В 1994 году она уже присоединилась к Spice Girls. В 2000-м году девушка начинает сольную карьеру, однако спустя четыре года заканчивает карьеру певицы.

В настоящее время Виктория Бекхэм является успешным модельером. Она выпускает одежду, парфюмы и аксессуары.

С 4 июля 1999 году девушка вышла замуж за известного футболиста Дэвида Бекхэма. Первый их сын — Бруклин появился на свет 4 апреля 1999 года, Ромео — в 2002 году, а Круз — в 2005 году. Единственная дочь четы Бекхэм — Харпер — родилась 10 июля 2011 года.

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В этот день в 2011 году на канале HBO состоялась премьера сериала «Игра Престолов».