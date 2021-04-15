Что произошло в этот день, 15 апреля?

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В этот день, 15 апреля, родились Ольга Волкова, Алла Пугачева, Люк Эванс и Эмма Уотсон.

Ольга Волкова

Известная актриса родилась в 1939 году в Ленинграде.

В 1960 году окончила актерскую студию при местном ТЮЗе. На своей первой сцене она играла следующие 10 лет. А уже с середины 1960-х начала регулярно появляться в кино.

В послужном списке Ольги Волковой множество картин. Среди них «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Папины дочки».

В 1993 году женщина получила звание народной артистки РФ.

Алла Пугачева

Известная певица родилась в 1949 году в Москве.

Алла Пугачева с детства занималась музыкой. В ее списке более 500 песен на разных языках. Диски примадонны продавались в различных странах. Их общий тираж составил 250 млн экземпляров.

С 1976-го по 1990-е года признавалась лучшей певицей года. Гастрольную деятельность она закончила в 2010 году. В 2011 году Алла Пугачева вышла замуж в пятый раз за юмориста Максима Галкина. Пара воспитывает двух детей.

Люк Эванс

Английский актер родился в 1979 году в Уэльсе. В 16 лет Люк Эванс решил оставить школу и учиться вокалу и актерскому мастерству. Деньги на эти цели он зарабатывал в обувном магазине и на стройке.

В 2009 году Люк Эванс получил второстепенную роль в фильме «Секс, наркотики и рок-н-ролл». Отсюда и начинается его блестящая карьера. В 2011 году вышел боевик «Без компромиссов», затем — «Война богов: бессмертные», «Мушкетеры», «Ворон».

Большую известность ему принесла роль лучника Барда во 2-й и 3-й части трилогии Питера Джексона о хоббите. В 2014 году Люк исполнил роль Влада Дракулы в фильме «Дракула».

Эмма Уотсон

Одна из самых известный и высокооплачиваемых актрис родилась в 1990 году в пригороде Парижа.

Когда девочке было 5 лет, семья переехала в Англию. Там Эмма Уотсон активно играла в школьном драмкружке. В возрасте 9-ти лет ей предложили пройти кастинг на участие в фильме «Гарри Поттер». Именно с этого возраста и начинается бешеная популярность и прекрасная карьера актрисы.

В 2014 году Эмма Уотсон закончила обучение в одном из самых престижных университетов мира — Брауновском. В тот же год ее назначили послом доброй воли ООН-женщины.

Стоит отметить, что Эмма Уотсон продолжает сниматься в популярных фильмах, которые лишь подкрепляют ее известность и признание.

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