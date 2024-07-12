Что принесет Венера во Льве с 12 июля всем знакам зодиака

Готовы ли вы погрузиться в мир любви или пересмотреть своё отношение к финансам? Пристегните ремни безопасности, впереди нас ждёт зона турбулентности, вызванная переходом Венеры в знак Льва. Гороскоп для разных знаков зодиака опубликовал портал Wday.ru.

Овны, самое время перестать загонять себя в рамки! Позвольте себе немного подурачиться и на время вернуться в детство. Ваша открытость и принятие себя такими, какие вы есть, положительно повлияют на все сферы жизни, от любви до карьеры.

Тельцы, семья и дом окажутся в центре вашего внимания. Устройте семейные вечера за просмотром фильмов или попробуйте вместе освоить правила новой настольной игры. Возможно, вы даже захотите потратить немного денег на улучшение интерьера дома. Позвольте себе раскрасить свой дом и семейную жизнь в те цвета, которые вам по душе!

Близнецы, обычно рациональные и логичные, столкнутся с новой гранью себя — более эмоциональной, открытой и чувствительной. Вы привыкли действовать более обдуманно, но сейчас вам придётся столкнуться с тем, что вы не идеальный робот, а человек из плоти и крови. Примите это и позвольте себе быть более эмоциональным.

Раки, рост в финансовой сфере уже на пороге! Венера во Льве пройдёт через ваш сектор доходов и имущества. Вы склонны к излишней самокритике, но в этот период Вселенная просит вас насладиться плодами своих трудов. Не отказывайтесь от похвалы и финансового вознаграждения, которые вас ожидают!

Львы, нет времени сомневаться в себе! В ближайшее время вас ожидают приливы уверенности — не бойтесь проявлять себя. Если вы давно задумывались о смене имиджа, то сейчас самое время покрасить волосы в новый цвет и попробовать новый стиль. Перемены точно будут вам к лицу!

Девы, небольшое погружение в себя ожидает вас. Венера во Льве заставит вас задуматься о своём предназначении в жизни. Не будут давать покоя и вопросы самоидентичности, самоопределения, сохранения своей личности в отношениях с другими людьми. Помните, вы можете взять небольшую паузу и посвятить время себе. Не бойтесь того, что другие могут вас неправильно понять, и правильно расставляйте приоритеты!

Весы, самое время немного повеселиться! Ваше природное очарование будет подчеркнуто Венерой во Льве, проходящей через сектор социальной жизни. Если вы давно планировали провести мероприятие, то настало самое подходящее время. Более того, в этот период люди с особой лёгкостью будут отдавать вам деньги — используйте это во благо, например, для организации сбора средств для приютов.

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Скорпионы, Венера во Льве пройдёт через ваш сектор работы и общественного признания! Есть возможность прославиться благодаря своему труду — не бойтесь проявлять себя. Также возможно повышение зарплаты или отличная премия по итогам месяца. Не отказывайтесь от новых проектов в этот период: они принесут вам известность в определённых кругах.

Стрельцы, вас ждёт удивительный подарок! В этот период возможно путешествие, командировка или образовательная поездка. Венера во Льве будет проходить через ваш 9 дом образования, духовности и творчества. Если ваша деятельность связана с искусством, то в этот период возможно получение премии или повышение заработка. Не отказывайтесь от новых проектов в этот период — они принесут вам известность в определённых кругах.

Козероги, если вы давно хотели попробовать разнообразить свою личную жизнь, то сейчас самое подходящее время! Венера во Льве пройдёт через ваш сектор «перевоплощения», отвечающего за табу, запреты и наследство. Венера во Льве подтолкнёт вас более открыто заявлять о своих желаниях. Обсудите с партнёром практики, которые хотели бы попробовать — добавление «перчинки» в личную жизнь поможет лучше понять самих себя.

Водолеи, Венера во Льве подарит вам возможность создать прочные и долгосрочные отношения! Если вы одиноки, то постарайтесь не отказываться от новых знакомств в этот период. Водолеи, которые уже находятся в отношениях, могут выйти на новый этап — помолвка или брак. Вы с лёгкостью будете делиться своими эмоциями и чувствами со второй половинкой, а свидания в этот период будут особенно приятными и запоминающимися!

Рыбы, как давно вы пересматривали свои привычки и рутину? Обратите внимание на своё отношение к работе и отдыху: успешно ли вы балансируете между ними? В период Венеры во Льве стоит обратиться и к своему внутреннему ребёнку. Например, снова заняться тем же хобби, что и в детстве. Проведите время наедине с собой и выделите для себя краткосрочные и долгосрочные цели!