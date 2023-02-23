Что посмотреть в Рязани в выходные? Афиша 23-26 февраля

7info публикует афишу мероприятия с 23 по 26 февраля в Рязани. Вход на часть представленных мероприятий платный, наличие билетов уточняйте в кассах учреждений.
23 февраля
Концертная программа«Масленица в Лесопарке», 11.00 (0+);
Концертная программа «Мы помним!», 15.00, Культурно-досуговый центр «Октябрь» (6+);
Спектакль «Синяя борода», 18.00, Рязанский областной театр кукол (16+);
Шоу «Загадка старой игрушки», 17.00, Рязанский цирк (0+);
Музыкально-поэтическая программа к Дню защитника Отечества, 14.00, Рязанский художественный музей (6+);
24 февраля
Всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок – 2023, первый день», Рязанский дворец молодёжи, 12.00 (6+);
Музыкально-поэтическая программа К Дню защитника Отечества, 14.00, Рязанский художественный музей (6+);
Шоу «Загадка старой игрушки», 12.00, Рязанский цирк (0+);
Концерт фортепианной музыки, 14.00, Рязанский художественный музей (6+);
Шоу «Загадка старой игрушки», 17.00, Рязанский цирк (0+);
Концерт Лены Василёк, 19.00, Муниципальный культурный центр (12+);
Концерт Николая Носкова, 19.00, Рязанская областная филармония (12+);
25 февраля
Масштабное празднование Масленицы:
Концерт группы «Мельница», 19.00, Муниципальный культурный центр (12+);
Шоу «Загадка старой игрушки», 12.00, Рязанский цирк (0+).
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