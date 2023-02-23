Что посмотреть в Рязани в выходные? Афиша 23-26 февраля

7info публикует афишу мероприятия с 23 по 26 февраля в Рязани. Вход на часть представленных мероприятий платный, наличие билетов уточняйте в кассах учреждений.

23 февраля

Концертная программа«Масленица в Лесопарке», 11.00 (0+);

Концертная программа «Мы помним!», 15.00, Культурно-досуговый центр «Октябрь» (6+);

Спектакль «Синяя борода», 18.00, Рязанский областной театр кукол (16+);

Шоу «Загадка старой игрушки», 17.00, Рязанский цирк (0+);

Музыкально-поэтическая программа к Дню защитника Отечества, 14.00, Рязанский художественный музей (6+);

24 февраля

Всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок – 2023, первый день», Рязанский дворец молодёжи, 12.00 (6+);

Музыкально-поэтическая программа К Дню защитника Отечества, 14.00, Рязанский художественный музей (6+);

Шоу «Загадка старой игрушки», 12.00, Рязанский цирк (0+);

Концерт фортепианной музыки, 14.00, Рязанский художественный музей (6+);

Шоу «Загадка старой игрушки», 17.00, Рязанский цирк (0+);

Концерт Лены Василёк, 19.00, Муниципальный культурный центр (12+);

Концерт Николая Носкова, 19.00, Рязанская областная филармония (12+);

25 февраля

Масштабное празднование Масленицы:

Концерт группы «Мельница», 19.00, Муниципальный культурный центр (12+);

Шоу «Загадка старой игрушки», 12.00, Рязанский цирк (0+).