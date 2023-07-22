Что нужно знать о платном обучении в вузе

Июль – пора напряженного ожидания для абитуриентов по всей стране. После сдачи единого госэкзамена желающие получить высшее образование подали заявление на прием в вузы. Даже если претендент набрал достаточно низкие балы по ЕГЭ, практически по все специальностям можно учиться на коммерческой основе, и в этом случае условия зачисления куда либеральнее. О некоторых важных нюансах платного получения высшего образования читайте в нашем небольшом обзоре.

Утром деньги, вечером знания

Сразу заметим, что единого размера платы за такие услуги в нашей стране нет. В каждом отдельном вуз он свой. Сумма может существенно разниться даже если речь идет об одной и то же специальности, но в разных заведениях . Точная стоимость всегда указывается на сайте университета, института или академии.

В некоторых учреждениях есть скидки на обучение, но о них надо обязательно спросить компетентных сотрудников или опять же найти информацию на официальном интернет-ресурсе учебного заведения.

Как правило, плата берется сразу за один семестр. Иногда предусмотрены рассрочки, условия которых лучше уточнить в приемной комиссии.

Оценки важнее рублей

Конкурс на платные места, как правило, куда меньше, чем на бесплатные, а проходные баллы обычно ниже. В некоторых вузах ограничений на прием студентов, обучающихся на коммерческой основе вообще нет, то есть берут всех, подавших заявления.

Кстати, саму заявку можно поджать и на бюджетный и на коммерческий набор, причем в любое количество вузов. И сделать это лучше одновременно, чтобы, в случае недобора баллов, потом не оформлять документы еще раз, теряя драгоценное время А дальше остается ждать приказа о зачислении, если полученные результаты ЕГЭ соответствуют критериям приема.

Параллельно учиться в в нескольких вузах не возбраняется.

С платного обучения можно перейти на бюджетное, если есть свободные места. Но для этого необходимо выполнить условия перевода, прежде всего, иметь очень высокие оценки.

Платников могут отчислить за те же нарушения, что и бюджетников: например, за нарушения правил внутреннего распорядка вуза или же за проваленные экзамены и зачеты.

Стипендию в российских учреждениях высшего образования платят только бюджетникам. Исключения составляют именные стипендии, например, президентская.

Займи и учись

Обучение можно также оплатить с помощью маткапитала либо образовательного кредита. Сейчас в крупных банках с государственным участием такие кредиты предоставляют по сверхнизким ставкам на весь период обучения. Для получения займа нужны лишь паспорт и договор с вузом. Если гражданину меньше 18 лет, необходимо иметь согласие родителей.

Как правило, плата за обучение может меняться, исходя из содержания договора и в связи с инфляцией, так что обязательно обращайте внимание на пункты соглашения с университетом, касающиеся корректировки ваших финансовых обязательств.