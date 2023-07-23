Что нужно знать о платном обучении в вузе?

Июль — пора напряженного ожидания для абитуриентов по всей стране. После сдачи единого госэкзамена желающие получить высшее образование подали заявление на прием в вузы. Даже если претендент набрал достаточно низкие баллы по ЕГЭ, практически по всем специальностям можно учиться на коммерческой основе, и в этом случае условия зачисления куда более либеральны. Рассказываем о некоторых важных нюансах платного получения высшего образования.

Утром деньги, вечером знания

Сразу заметим, что единого размера платы за такие услуги в нашей стране нет. В каждом отдельном учебном заведении он свой. Сумма может существенно отличаться, даже если речь идёт об одной и той же специальности, но в разных заведениях. Точная стоимость всегда указывается на сайте университета, института или академии.

В некоторых учреждениях есть скидки на обучение, но о них надо обязательно спросить компетентных сотрудников или опять же найти информацию на официальном интернет-ресурсе учебного заведения.

Как правило, плата берётся сразу за один семестр. Иногда предусмотрены рассрочки, условия которых лучше уточнить в приёмной комиссии.

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Оценки важнее рублей

Конкурс на платные места, как правило, гораздо меньше, чем на бесплатные, а проходные баллы обычно ниже. В некоторых вузах ограничений на прием студентов, обучающихся на коммерческой основе, вообще нет, то есть берут всех, подавших заявления.

Кстати, саму заявку можно подать как на бюджетное, так и на коммерческое обучение, причем в любое количество вузов. И сделать это лучше одновременно, чтобы, в случае недобора баллов, потом не оформлять документы ещё раз, теряя драгоценное время. А дальше остается ждать приказа о зачислении, если полученные результаты ЕГЭ соответствуют критериям приёма.

Параллельно учиться в нескольких университетах не запрещается.

С платного обучения можно перейти на бюджетное, если есть свободные места. Но для этого необходимо выполнить условия перевода, прежде всего, иметь высокие оценки.

Платников могут отчислить за те же нарушения, что и бюджетников: например, за нарушения правил внутреннего распорядка или за проваленные экзамены и зачёты.

Стипендию в российских учреждениях высшего образования платят только бюджетникам. Исключения составляют именные стипендии, например, президентская.

Займи и учись

Обучение можно также оплатить с помощью маткапитала либо образовательного кредита. Сейчас в крупных банках с государственным участием такие кредиты предоставляют по сверхнизким ставкам на весь период обучения. Для получения займа нужны лишь паспорт и договор с вузом. Если гражданину меньше 18 лет, необходимо иметь согласие родителей.

Как правило, плата за обучение может меняться, исходя из содержания договора и в связи с инфляцией, так что обязательно обращайте внимание на пункты соглашения с университетом, касающиеся корректировки ваших финансовых обязательств.