Среда, 18 сентября, 2024

Что нужно сажать в огороде под зиму, рассказала эксперт Союза садоводов России

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Свеклу, морковь, корневую петрушку и лук можно посеять в огороде под зиму. Об этом в интервью Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она рекомендовала выбирать семена свеклы, которые подходят именно для озимого посева. А для репчатого лука, моркови и корневой петрушки можно использовать любые семена. Важно подготовить бороздки на грядке перед первыми заморозками, в конце октября, отметила Воронова.

«Как только температура опустится до минус 3–4 градусов, и станет понятно, что потепления больше не будет (обычно это начало ноября), можно раскладывать семена моркови, свеклы и других культур. Однако бороздки должны быть уже промёрзшими», — пояснила эксперт.

Далее, по её словам, семена следует засыпать рыхлой незамёрзшей землёй. Для этого можно использовать покупной грунт из магазина.

«После того как засыпали, ни в коем случае не поливаем, так как уже морозы. А сверху на свеклу и лук лучше положить опавшие листья для дополнительного утепления», — добавила Воронова.

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