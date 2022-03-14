Что носить в сумке для привлечения денег

С древних времён люди верили, что привлечь богатство способны различные талисманы. От этого пошла традиция носить их с собой.

- Реклама -

Rsute рассказал, что стоит положить в сумку или кошелёк для привлечения денег.

Хорошим талисманом могут стать коллекционные монеты и редкие купюры. Они притягивают финансовую удачу. Но есть условие – хранить их нужно не рядом с деньгами, а в отдельном кармане.

Многие верят в магическую силу бобовых. Чтобы привлечь с помощью них деньги в свою жизнь, положите высушенные бобы, зёрна фасоли или гороха в кошелёк. Желательно, чтобы их было нечётное количество. Также поближе к крупным купюрам в кошельке можно положить корень хрена. Он, согласно поверьям, помогает избегать финансовых трудностей.

- Реклама -

Известное выражение «растет как на дрожжах» вполне применимо и к деньгам, поэтому стоит носить в сумке или кошельке небольшое количество дрожжей, желательно сухих. Справиться с финансовыми проблемами поможет высушенный клевер. Он, как символ удачи, поборет проблемы на работе.

Бесспорно, сильное влияние на финансовое положение человека оказывают магические амулеты. Против финансовых неудач могут выступить фигурки рыб и лягушек из серебра и золота.