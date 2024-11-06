Что мешает решить главные проблемы Солотчи?

Большинство жителей областного центра знают, что Солотча вот уже 30 лет входит в Советский район Рязани.

Курортный микрорайон города исторически считается престижным местом проживания, уютной территорией для размеренного отдыха, а в последние десятилетия привлекательной точкой для инвестиций в недвижимость, ресторанный, торговый, гостиничный и туристический бизнес.

Впрочем, этот завидный статус вовсе не означает, что у жителей воспетого знаменитыми русскими писателями посёлка нет серьёзных проблем социально-бытового свойства.

Грёзы и угрозы

В конце октября наиболее активные местные жители устроили неформальную встречу, чтобы обсудить пути развития Солотчи и трудности, влияющие на качество жизни в этой части Рязани.

Среди основных поводов для общественного беспокойства участники собрания назвали постоянное загрязнение реки Солотча канализационными стоками, отсутствие в микрорайоне внутреннего, желательно электрического транспорта для уменьшения вредных выбросов в лесной зоне, засилье мотоциклистов на прогулочных тропах, якобы зарытый для свободного посещения пляж близ санатория «Старица» и так и не построенный вопреки обещаниям властей физкультурно-оздоровительный комплекс.

Важнейшей глобальной проблемой микрорайона неравнодушные рязанцы считают отсутствие внятного Генерального плана, который регулировал бы застройку посёлка и обозначил перспективы его дальнейшего существования. Аналогичный документ, принятый ещё в 2012 году, хотя и имеет юридическую силу, но не раз корректировался, содержит немало общих формулировок и, по мнению многих жителей, эффективно не работает.

На встрече, судя по отчётам региональных СМИ, было высказано немало разумных мыслей и предложений, хотя некоторые пожелания имеют мало общего с реальностью.

Экспресс-экспертиза любопытных идей

Появление троллейбусов или электробусов в посёлке — проект дорогостоящий и в ближайшие годы едва ли осуществимый. Дело даже не в стоимости электротранспорта, а в инфраструктуре для его эксплуатации.

Загрязнение реки сливами из канализации требует быстрого прокурорского реагирования, детального расследования, нахождения и наказания виновных. Для этого, наверное, достаточно официального обращения в областную прокуратуру без привлечения природоохранного надзорного ведомства.

Информация о «закрытом» пляже в санатории «Старица» спустя несколько дней после собрания была наглядно опровергнута заслуживающими доверия региональными СМИ. На территории учреждения идет масштабная реконструкция для повышения его туристической привлекательности.

Ситуацию с нашествием мото и квадроциклистов, любящих шумно погонять по поселку, должно взять на контроль областное ГАИ. Полномочия этого ведомства наверняка позволяют разместить предупреждающие знаки у вьездов на прогулочные тропы.

Позовите хозяина…

Отсутствие в посёлке спорткомплекса, также как и общедоступного парка отсылает нас к принятию нового генплана развития микрорайона, который должен быть увязан с концепцией градостроительного развития Рязани, которая, судя по заявлению региональных властей, должна быть принята в 2025 году.

Но, насколько изложенные автором соображения совпадают с актуальным положением дел, можно будет понять, если свою точку зрения на будущее Солотчи открыто и обстоятельно выскажут руководители области, собрав круглый стол или проведя стрим в соцсетях для получения обратной связи от местных жителей.

Вполне уместным было бы создание специального структурного подразделения, особого проектного офиса или автономной некоммерческой организации при мэрии или региональном правительстве, занимающегося развитием Солотчи. Такая организация с совсем небольшим штатом сможет быстро генерировать и грамотно воплощать идеи по развитию одного из самых живописных уголков Рязани с опорой на мнение местных жителей.