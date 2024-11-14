Четверг, 14 ноября, 2024
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Что лучше всего надеть на первое свидание?

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Валерия Мединская
Фото с сайта pxhere.com

Что лучше всего надеть на первое свидание? Действительно ли устоявшиеся представления об «идеальном наряде» все еще актуальны? Давайте вместе взглянем на философию моды первого свидания.

Прежде всего мы должны понимать, что в мире не существует единственного идеального наряда. Люди всех возрастов, форм и происхождений слишком разнообразны и уникальны. Однако предлагаю взглянуть на универсальную капсулу для первого свидания, которая подойдет практически всем.

Дизайнер Кристофер Джон Роджерс считает, что идеальный подход к гардеробу для первого свидания — это «сдержанность с оттенком неожиданности». Модный критик советует подумать о том, что вы обычно носите каждый день, и немного улучшить этот образ, добавить в него новые детали. Например, можно надеть джинсы, футболку и необычные серьги или платье с кроссовками.

Главное — чувствовать себя комфортно во всех смыслах этого слова. Важно понимать, что одежда должна быть удобной с физической точки зрения. Нет ничего хуже чем носить обувь, которая сковывает движения, или одежду, которая слишком тесна, чтобы есть, особенно если речь идет о первом свидании. Также не стоит выбирать вещи, которые требуют постоянного внимания (в том смысле, что вам придется что-то поправлять и следить за каждым движением) и отвлекают вас от общения с человеком, с которым вы находитесь.

Ульяна Жеглова, по материалам NYTimes

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