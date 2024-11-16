Суббота, 16 ноября, 2024
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Что известно о страшном пожаре в приюте жертв насилия в Одинцове

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Вечером в пятницу появилось сообщение о пожаре в приюте для жертв домашнего насилия в подмосковном Одинцове. Телеграм-канал SHOT поделился подробностями трагедии.

По словам руководительницы учреждения, огонь пошел из комнаты, где стоял обогреватель.

«Эвакуировали 22 человека, в том числе 14 детей. Их разместили во временном приюте», – говорится в публикации.

Госпитализация в клинический центр им. Рошаля в Красногорске потребовалась троим детям. Они находятся в реанимации и уже самостоятельно дышат, их состояние оценивают как стабильное.

«Малыш полутора лет сначала был на ИВЛ, сейчас дышит сам с поддержкой кислородом через лицевую маску»,  – пишет SHOT.

Отец приехал за двумя детьми и сказал, что его жена-украинка уходила от него уже четыре раза, а фонд, в который она обратилась, назвал сектой.

Пострадали еще двое взрослых. Одна из женщин получила черепно-мозговую травму, у другой – сильное отравление угарным газом.

Руководительницу убежища планируют допросить. Есть подозрение о несоблюдении в приюте норм пожарной безопасности.

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