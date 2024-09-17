Что известно о прошлом скандального адвоката Пашаева

Телеграм-канал SHOT напомнил факты из биографии скандального адвоката Эльмана Пашаева.
Во вторник юриста задержали за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.
- В начале карьеры Пашаев занимался разводами семей бизнесменов и уголовными делами чиновников. Он обещал им добиться уголовных сроков, но это оставалось лишь на словах. Из-за жалоб Пашаева трижды лишали адвокатского статуса.
- В 2018 году адвоката на несколько месяцев отправили под стражу по делу о вымогательстве после очередной жалобы. В итоге его приговорили к году условно за самоуправство.
- Самое знаковое событие, связанное с Пашаевым, – защита Михаила Ефремова по делу о смертельном пьяном ДТП. Тогда адвокат прославился резонансными высказываниями о причинах аварии. Например, он утверждал, что виной всему «энергетические дыры» или «аэрозольные облака».
- После того, как Ефремова осудили на семь с половиной лет, Пашаева снова лишили статуса адвоката.
- Во время слушаний по Ефремову Пашаева обвинили в незаконном присвоении трехкомнатной квартиры семьи Кирсановых-Тарабриных в Москве в конце 90-х. По их словам, молодой юрист снял у них жилье и вскоре оформил недвижимость на себя в результате махинаций.
- В прошлом году Пашаев поехал в зону проведения спецоперации, подвисав контракт с Минобороны.