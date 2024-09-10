Что известно о дронах, устроивших массированную атаку на Россию

При массированной атаке на Подмосковье и другие регионы Центральной России украинские военные использовали дроны самолетного типа «Лютый», пишет Mash.

По данным телеграм-канала, ВСУ пытались ударить этими БПЛА по объектам в четырех городских округах Московской области.

«Дальность полета «Лютых» — примерно тысяча километров», — говорится в публикации.

При этом боевая нагрузка дрона — 50 килограммов взрывчатки.

Минувшей ночью противник устроил одну из самых масштабных атак беспилотников на российские регионы. ВС России уничтожили 144 украинских БПЛА. В Раменском погибла женщина, есть пострадавшие.