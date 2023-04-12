Что едят на орбите космонавты?

Проект Роспотребнадзора сайт здоровое-питание.рф в День космонавтики рассказал о том, что едят космонавты на орбите.

Условия космического полета предъявляют особые требования как к рациону питания в целом, так и к входящим в его состав продуктам и технологии их изготовления. Над их созданием и обработкой трудились лучшие ученые, технологи и инженеры нашей страны. Разработкой космического меню занимается НИИППиСПТ, филиал ФБГУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Только представьте, что каждый день человеку на борту космического корабля нужно приблизительно 5,5 кг еды, кислорода и воды. Учитывая, что команда состоит из нескольких космонавтов и их полет может продолжаться в течение года, важен особый подход к организации питания.

Для питания космонавтов разработано более 300 наименований высококачественных специальных продуктов питания с высокой степенью надежности и безопасности, имеющих длительные сроки годности в заданных условиях транспортирования и эксплуатации. Кроме того, подобрано более 100 продуктов промышленного производства.

Что же едят космонавты?

Практически то же самое, что и обычные люди на Земле. В меню входит бородинский хлеб, сыр, ветчина, мясо с картофельным пюре, зеленые щи и борщ, свинина в кисло-сладком соусе, судак, осетрина, творог, клубника, печенье, шоколад, чай и кофе. Еще в космосе едят свежие фрукты и овощи, при этом сохраняются предпочтения национальной кухни.

Русские космонавты предпочитают яблоки, помидоры, лук и чеснок. Но самый любимый продукт всех космонавтов — творог с орехами и с клюквой. Недавно в рацион были включены овсяные каши — с персиками и яблоками.

Труднее всего в космосе с водой — ее сложно запасти в нужном количестве. Поэтому на космических кораблях осуществляется полная регенерация воды: даже отходы жизнедеятельности очищаются и снова преобразуются в жидкость.

Питание для поддержания здоровья

Калорийная и богатая белками пища, содержащая белки животного происхождения (мясо, рыба, печень, творог, яйца) и растительные белки (крупяные и бобовые), повышает сопротивляемость организма к вредным факторам окружающей среды, при этом снижается поступление радионуклидов в организм. Кроме того, белки рыбы, творога, сыра, бобовых содержат серосодержащие аминокислоты (цистин, метионин), которые оказывают радиопротекторный эффект.

Для повышения уровня антиоксидантной защиты организма и уменьшения поврежденных клеток при ионизирующем облучении рекомендуется вводить в рацион продукты, содержащие антиоксиданты, например, зеленые щи, овощной суп-пюре, баклажаны, рисовая каша с курагой, овощные и фруктовые соки с мякотью.

Также используются продукты, содержащие витамин Е: фундук, миндаль соленый и сладкий и другие. Витамины группы В восполняются при употреблении таких продуктов, как гороховый суп-пюре, пшеничная каша с тыквой, рисовая каша с курагой, гречневая каша с молоком, фасоль в томатном соусе, грибы, печеночные паштеты, мясные консервы.

Для профилактики возможных неблагоприятных изменений обменных процессов в организме космонавтов необходимы продукты, богатые пищевыми волокнами. К ним относятся баклажанная и кабачковая икра, витаминная закуска (квашеная капуста с морковью и красным перцем), салат из свеклы с луком, фасоль в томатном соусе, солянка овощная из свежей капусты, борщ, щи из квашеной капусты, суп из шампиньонов, фасоль по-болгарски, каша гречневая, капуста тушеная, горошек в молочном соусе, кисели с яблочным пектином, пюре из кураги, десерт из яблок и многое другое.

Существенную роль в защитных функциях организма играют минеральные вещества: макроэлементы (кальций, фосфор, калий, натрий, магний, хлор, сера), содержащиеся в пищевых продуктах в относительно больших количествах, и микроэлементы (железо, йод, медь, марганец, цинк, селен, кремний), концентрация которых незначительна. Макроэлементы способны блокировать поступающие в организм радиоактивные вещества. Кальций является блокировочным элементом радиоактивного стронция. Наряду с фосфором это основной компонент костей и зубов. Кроме того, он участвует в поддержании осмотического равновесия внутренней среды организма, активации ряда ферментов и гормонов.

Для снижения неизбежных в длительной невесомости явлений деминерализации костной ткани у космонавтов необходимо употребление содержащих кальций веществ в продуктах рациона. По содержанию и полноте усвоения лучшими источниками кальция являются сублимированные продукты: молоко и творог с черносмородиновым пюре, творог с орехами, творог с облепиховым пюре, блюда из бобовых, йогурты, а также орехи, хлебные изделия.

Какие требования к «космическим» продуктам?

Учитывая характер воздействий и вызываемых ими изменений в организме человека, продукты питания космонавтов должны обладать радиопротекторными, антистрессовыми свойствами, повышать устойчивость организма к вестибуло-вегетативным нарушениям, оказывать профилактический эффект на пищеварительную систему и нормализующее влияние на функции жизненно важных систем организма, в том числе сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Также важны:

минимальные габариты и масса;

длительные сроки годности продукта (не менее 12 месяцев);

удобство приема пищи в условиях невесомости и ее низкая приедаемость в течение длительного времени;

минимальные затраты времени на приготовление блюд и возможность их использования как в горячем, так и в холодном виде;

хорошая перевариваемость и высокая усвояемость;

микробиологическая безопасность в течение всего срока хранения в условиях космического объекта.

Особые требования предъявляются и к упаковке продуктов:

она должна иметь минимальную массу;

обладать достаточным запасом прочности, чтобы сохранять целостность и герметичность продукта при воздействии вибраций, перегрузок, перепадов температуры и давления;

не должна выделять токсических веществ или веществ, обладающих запахом;

должна быть пригодной к использованию в качестве посуды для приготовления и приема пищи.

В целом питание на орбите организовано на высоком уровне, меню составлено с учетом всех потребностей организма — для оптимального поддержания здоровья и хорошего самочувствия космонавтов.