Что делать с томатами в августе

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Август – время, когда активно зреют томаты. Чтобы урожай помидоров радовал как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за растениями.

Полив

В августе томаты по-прежнему нуждаются в поливе. Дефицит воды приводит к тому, что плоды становятся вялыми и несочными. Конкретных рекомендаций по частоте полива томатов нет: всё зависит от климата и погоды. Устраивать его стоит тогда, когда почва высыхает. Не допускайте повышенной влажности почвы. От большого количества воды помидоры начнут трескаться.

Если томаты высажены в теплице, после полива обязательно оставляйте окна и двери открытыми. Это позволит сократить влажность воздуха.

Полив томатов стоит прекратить тогда, когда собраны последние плоды.

Подкормка

В августе томатам как никогда нужны питательные вещества. Например, может возникнуть дефицит калия, который нужен для скорого созревания помидоров и здоровья плодов.

Чтобы не было дефицита калия, подкармливайте грядки золой. Для настоя на 10 литров воды необходим 1 стакан золы. Под один куст нужно залить не меньше 2 литров настоя.

Удаляйте пасынки

Боковые побеги тормозят развитие плодов. Своевременно осматривайте кусты и удаляйте пасынки.

Обрежьте верхушки

Удалите жëлтые листья

Чтобы всю свою силу растения пускали на плоды, удаляйте верхушки. Верхушки срезайте чистым инструментом, чтобы не испортить куст.

От жëлтых листьев на кустах стоит избавляться. Скорее всего, в них начала развиваться инфекция. Чтобы предотвратить распространение заразы по растению, обработайте его марганцовкой.