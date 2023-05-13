Что делать, если задерживают зарплату?

Ни один наемный работник не застрахован от задержки заработной платы. Причинами такой ситуации могут быть различные обстоятельства — от финансовых сложностей предприятия до компьютерного сбоя в системе банковских платежей. Как бы то ни было, по Трудовому кодексу Российской федерации, работодатель обязан своевременно выплачивать деньги сотрудникам два раза в месяц или один раз в месяц, (не менее, чем за три дня), перед наступлением отпуска.

Задержкой зарплаты считается просрочка предусмотренных трудовым договором и внутренним распорядком организации выплат на 15 и более дней относительно расчетных дат, указанных в документах. Что делать сотруднику, который своевременно не получает причитающуюся ему выплату от работодателя?

До полного погашения…

Работник, оставшийся без зарплаты, имеет полное право прекратить трудиться на этом месте до полного погашения задолженности. Чтобы уведомить работодателя, нужно в двух экземплярах составить извещение в простой письменной форме. В документе, который остается у сотрудника, руководитель делает пометку об ознакомлении.

— В извещении обычно указывается Ф.И.О. сотрудников, их почтовые адреса, даты задержки и предложения о проведении переговоров о выплате задолженности, — поясняет юрист в сфере трудового права Игорь Ремезов. — Документально зафиксировав свою позицию, гражданин может не ходить на работу до полного получения денег.

Правда, представители некоторых профессии даже на этом основании не могут покинуть рабочее место.

Исключение составляют:

— сотрудники предприятий в сфере энерго-, водо- и газоснабжения;

— работники скорой помощи и опасных производств;

— государственные служащие;

— представители компаний, оказывающих услуги связи.

Уважительной причиной для работодателя, вовремя не выплачивающего зарплату, может быть лишь введение чрезвычайного положения в стране.

Иск — благородное дело

Если руководитель официальным приказом обозначил время выплаты долга, сотрудник обязан выйти на работу. Но если обещания не выполнены, следует вновь вручить уже упомянутое извещение о временной приостановке трудовой деятельности. Сотрудник имеет право подать в суд на работодателя, нарушившего закон, написать заявления о фактах невыплаты в трудовую инспекцию.

— Правда, отказ от работы со стороны сотрудников иногда может привести к банкротству самого предприятия и потере рабочего места, — рассказывает Игорь Ремезов. — Так что, прежде чем писать извещение, подумайте, можно ли решить финансовый вопрос менее конфликтным путём.

В случае принятия иска, суд вправе привлечь работодателя к административной или уголовной ответственности. Дело может быть возбуждено и против определённых должностных лиц, ответственных за просрочку: бухгалтера, директора, главного инженера.

В исковом заявлении указываются данные заявителя, адрес, обстоятельства и дата задержки, например выписка из трудового договора с расчётными датами выплат и с зарплатных банковских карт, а также просьба к компетентным органам разобраться в ситуации.

Изображение от senivpetro на Freepik

Бить рублём

Срок давности такого деяния — два месяца после первой задержки. Именно в этот период можно заявить о правонарушении. Если задержка составила менее двух месяцев, суд скорее всего назначит административное наказание в виде штрафа.

Для должностных лиц штраф составляет 10-20 тыс. рублей, для предприятий и организаций — 50-100 тыс. рублей.

Более длительная просрочка — повод для возбуждения уголовного дела.

Такое наказание применяется, если судебные органы смогут доказать корыстный умысел работодателя. При таких обстоятельствах нарушителю грозит штраф до 500 тыс. рублей (или в размере зарплаты виновного за три года), принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Согласно трудовому законодательству, работодатель должен выплатить работнику компенсацию убытков в размере 1\150 от ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки, то есть каждые 24 часа эта величина будет увеличиваться на 0,05% или одну двухтысячную долю от суммы задолженности.