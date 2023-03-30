Член ОП Рязанской области Любовь Ларина – о работе общественного штаба по наблюдению за выборами

Общественное наблюдение за выборами в Рязанской области за последние пять лет сформировалось в реально действующий эффективный институт. Все тезисы о положительной роли этого института, прозвучавшие 20 марта 2023 года на конференции, посвященной пятилетию общественного контроля за выборами, прошедшей на площадке Общественной палаты России, вполне применимы к Рязанской области.

Общественная палата Рязанской области уделяет вопросам наблюдения за выборами значительное внимание. Это огромная работа, выполняемая постоянно, а не только перед очередными выборами. За годы работы сложилась эффективная система подготовки общественных наблюдателей опытными преподавателями – экспертами в области избирательного права и процесса. Особое значение в общественном наблюдении принадлежит работе общественного штаба по наблюдению за выборами, наиболее сложная и напряженная работа которого приходится на дни голосования. Анализируя работу общественного штаба за 2021 – 2022 гг., можно констатировать, что за одни сутки в дни голосования отрабатывалось до 3000 информационных сообщений с избирательных участков Рязанской области. Наиболее напряженная работа происходит в мониторинговой и юридической группах общественного штаба, которые практически круглосуточно отрабатывали любую информацию о процессе голосования. Даже самые обыкновенные информационные сообщения со стандартными фотографиями (видео) с избирательных участков тщательно изучались на предмет соответствия изображенной обстановки требованиям действующего законодательства и недопущения трактовки отдельных событий или фактов в качестве нарушений.

В случае поступления информации о нештатных ситуациях на участках, каждый сигнал отрабатывался штабом с разных сторон: изучалось видео с установленных камер на УИК, выяснялась оперативная информация от общественного наблюдателя с конкретного участка, анализировались данные из иных доступных источников и только после этого делался вывод, который доносился до общественности, в том числе через СМИ.

Особо подчеркну, что избирательные процедуры в Рязанской области в последние годы проходили без тех нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Столь высокая оценка избирательных процессов на территории Рязанской области за последние годы – это, в определенной степени, заслуга института общественного наблюдения. Общественная палата Рязанской области направляет обученных по специальной программе наблюдателей абсолютно на каждый избирательный участок, тем самым осуществляется полный общественный контроль за избирательным процессом в дни голосования. Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний момент в Рязанской области сложилась открытая многофункциональная система общественного контроля за выборами, обеспечивающая устойчивость избирательной системы, в том числе перед внешними вызовами и угрозами.

Если говорить о дальнейшем совершенствовании этой системы, то стоит согласиться с высказываемыми сегодня предложениями о совершенствовании законодательной регламентации процедур общественного контроля. В частности, на законодательном уровне целесообразно подробно закрепить статус общественных штабов по наблюдению за выборами, полномочия их членов и, особенно, «мобильных групп». Кроме того, следует рассмотреть вопрос о законодательном закреплении участия общественности в заседаниях избирательных комиссий не только в дни голосования, но и при принятии ключевых решений, например, при регистрации кандидатов.

Ларина Любовь Юрьевна, исполнительный директор – руководитель аппарата Рязанского отделения Ассоциации юристов России, директор юридического института РГУ имени С.А. Есенина, член Общественной палаты Рязанской области, кандидат юридических наук.