Чистый понедельник 2023: традиции и запреты первого дня Великого Поста

27 февраля в 2023 году наступает Великий Пост. Первый день Великого Поста называют Чистым понедельником. С важным для христиан началом периода приближения к Богу связано немало традиций и примет, в том числе народных.

Что нельзя и что нужно делать 27 февраля? На какие приметы стоит обратить внимание?

Традиции и запреты Чистого понедельника 27 февраля

Наши предки называли Чистый четверг Жилявым. Начинали его, как правило, с церковного богослужения. После утренней молитвы принимались за уборку дома.

Чистый понедельник должен быть по-настоящему чистым во всём. В это время положено надевать новую чистую одежду. Рваные и грязные вещи принять постирать и зашить.

В старину в Чистый понедельник было принято обливаться колодезной водой и ходить в баню. Некоторые делали прорубь и окунались.

Наши предки говорили, что всю еду, которая осталась после Масленицы, в Чистый понедельник полагается скормить животным и птицам.

Первые дни Великого Поста – одни из самых строгих в плане пищевого воздержания. Верующие люди, соблюдающие пост, стараются в это время воздерживаться от еды, употреблять только воду.

Есть несколько серьёзных запретов для Чистого понедельника: нельзя бездельничать (посвятите этот день полезному труду, вдумчивой молитве, помогите близким). Не стоит ходить в гости и на увеселительные мероприятия. Ни в коем случае нельзя оставлять грязную посуду.