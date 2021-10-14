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Четверг, 14 октября, 2021
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Число рязанцев, желающих привиться от коронавируса, выросло втрое

7info

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Число рязанцев, желающих сделать прививку от коронавируса, увеличилось втрое. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

За последние шесть дней иммунизацию прошли почти 15 тысяч человек. Второй компонент получили 3 тысячи рязанцев, 5 тысяч ревакцинировались.

Ревакцинация проводится однокомпонентной вакциной «СпутникЛайт»для тех, кто ранее переболел ковидом или вакцинировался не менее шести месяцев назад. Для тех, кто прививается впервые, есть возможность выбора — в наличии достаточное количество доз «ГамКовидВак» (Спутник V) и «ЭпивакКорона».

Медики отмечают, что вакцинация — это единственный способ остановить распространение эпидемии ковида.

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