Число попавших под выездные налоговые проверки предприятий выросло вдвое

За шесть месяцев 2022 года для выездных налоговых проверок (ВНП) было отобрано 1,5 тыс. компаний — почти в два раза больше, чем за весь 2021-й (838). В отношении этих предприятий был проведен предпроверочный анализ, следует из отчета Счетной палаты на основе данных ФНС (есть у «Известий»).

Согласно исследованию, в 70% случаев компании включены в план ВНП в связи с применением вычетов по НДС. Сейчас контроль за уклонением от уплаты этого сбора — приоритет ФНС, рассказали «Известиям» в Счетной палате.

«Рост числа компаний, отобранных для ВНП в 2022 году, связан с усилением фискальной функции государства в период нарастания кризисных тенденций, а также сужения источников дохода бюджета», — отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Константин Харченко.

При этом причина разрыва по НДС может быть в том, что контрагент использует услуги площадок, которые продают «бумажный» НДС (незаконная схема по занижению суммы сбора), считает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева. Сейчас зафиксирован глобальный рост числа таких площадок, в результате чего бизнесу вменяют налоговый разрыв, добавила она.

Во время пандемии коронавируса предпринимателям предоставили послабления, которые касались как налоговых льгот или кредитных каникул, так и различных бюрократических проверок, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С ее окончанием эти меры перестали действовать, после чего и выросло количество выездных проверок, подчеркнул эксперт.

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Контроль и работа: в 2022-м под выездные проверки ФНС попало вдвое больше компаний