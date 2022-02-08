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Вторник, 8 февраля, 2022

Чиновник призвал покупать макароны в интернете, в ответ на жалобу о дороговизне

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Чиновник призвал покупать макароны в интернете, в ответ на жалобу о дороговизне

7info
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Заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора ответил на жалобу жителя города. Мужчина возмутился ценником на макароны в «Магните», сообщает «Подъём».

Никора написал в комментарии, что «Магнит» не занимает доминирующего положения на рынке региона. Те же макароны можно купить в интернете, например на Ozon.

Журналистам чиновник пояснил, что это совет из личного опытам. Он сам смотрит, где дешевле, покупает в разных магазинах.

— Некоторые продукты длительного срока хранения покупаю на маркетплейсах типа OZON», — сообщил Никора.

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По его словам, жаловаться в ФАС в этом случае бессмысленно — ни одна из торговых сетей не занимает доминирующего положения на рынке Мурманской области.

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