Чиновник призвал покупать макароны в интернете, в ответ на жалобу о дороговизне

Заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора ответил на жалобу жителя города. Мужчина возмутился ценником на макароны в «Магните», сообщает «Подъём».

Никора написал в комментарии, что «Магнит» не занимает доминирующего положения на рынке региона. Те же макароны можно купить в интернете, например на Ozon.

Журналистам чиновник пояснил, что это совет из личного опытам. Он сам смотрит, где дешевле, покупает в разных магазинах.

— Некоторые продукты длительного срока хранения покупаю на маркетплейсах типа OZON», — сообщил Никора.

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По его словам, жаловаться в ФАС в этом случае бессмысленно — ни одна из торговых сетей не занимает доминирующего положения на рынке Мурманской области.