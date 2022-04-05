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Вторник, 5 апреля, 2022

Чиновницу администрации Томской области заподозрили в растрате 13 млн руб

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Чиновницу администрации Томской области заподозрили в растрате 13 млн руб

7info

Следователи СК на основании материалов УФСБ по Томской области возбудили уголовное дело о крупной растрате в отношении замначальника регионального департамента социально-экономического развития села, сообщает РИА Новости во вторник со ссылкой на СУСК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника департамента социально-экономического развития села Томской области — председателя комитета развития сельских территорий и агропродовольственного рынка, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, чиновница, чье имя не называется, с сентября 2019 года по февраль 2021 года допустила растрату более 13 миллионов рублей бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности».

Следствия считает, что подозреваемая незаконно оформила грант в форме субсидии сельхозкооперативу, зная, что он не имеет права на получение «ввиду невозможности достижения им целевых показателей», а затем не затребовала возврат субсидии.

«В результате действий подозреваемой сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив не осуществил возврат в бюджет денежных средств в сумме более 13 миллионов рублей, что повлекло причинение ущерба бюджету Томской области. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», — говорится в сообщении следственного управления.

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