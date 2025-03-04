Четыре семьи рязанских аграриев получили ключи от новых домов

3 марта в селе Чёрная Слобода Шацкого района состоялась торжественная церемония вручения ключей от первых четырёх домов агрогородка, который строится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Новое жильё предназначено для сотрудников компании «Ока Молоко» – рязанского подразделения группы компаний «ЭкоНива». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр и региональный директор «ЭкоНивы» в Рязанской области Владимир Материкин. Гости осмотрели новые дома и поздравили новосёлов.
Дмитрий Филиппов подчеркнул, что Рязанская область активно использует возможности программы «Комплексное развитие сельских территорий», одно из условий которой – софинансирование проектов со стороны бизнеса.
Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр поздравил новосёлов:
Региональный директор ГК «ЭкоНива» в Рязанской области Владимир Материкин подчеркнул, что создание комфортных условий для сотрудников – одно из приоритетных направлений социальной политики компании:
Для строительства агрогородка администрация Чернослободского сельского поселения выделила участок площадью 22,5 га. Проект реализуется при поддержке федерального и регионального бюджетов. В 2024 году здесь построены четыре дома – три площадью 62 кв. м и один площадью 79 кв. м. Все дома подключены к газо-, водо- и электроснабжению, оборудованы системой водоотведения и сданы с внутренней отделкой.
Общая стоимость строительства составила 21,9 млн рублей, из них:
- 13,2 млн рублей – средства федерального бюджета,
- 0,4 млн рублей – бюджет области,
- 0,7 млн рублей – местный бюджет,
- 7,6 млн рублей – средства работодателя ООО «Ока Молоко».
Ключи от новых домов получили семьи сотрудников компании: ветеринарного врача Натальи Смирновой, инженера Алексея Баскакова, зоотехника по молодняку КРС Ксении Буняевой и водителя Александра Напалкова. Все новосёлы уже несколько лет работают в «ЭкоНиве».
Ветврач Наталья Смирнова вместе с мужем Дмитрием переехала в Шацкий район из Костромской области четыре года назад. «Мы очень полюбили Шацкий район, мечтали остаться здесь и жить в большом доме. Благодаря «ЭкоНиве» наша мечта сбылась!» – поделилась Наталья.