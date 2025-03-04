Четыре семьи рязанских аграриев получили ключи от новых домов

3 марта в селе Чёрная Слобода Шацкого района состоялась торжественная церемония вручения ключей от первых четырёх домов агрогородка, который строится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Новое жильё предназначено для сотрудников компании «Ока Молоко» – рязанского подразделения группы компаний «ЭкоНива». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр и региональный директор «ЭкоНивы» в Рязанской области Владимир Материкин. Гости осмотрели новые дома и поздравили новосёлов.

Дмитрий Филиппов подчеркнул, что Рязанская область активно использует возможности программы «Комплексное развитие сельских территорий», одно из условий которой – софинансирование проектов со стороны бизнеса.

«Благодаря участию агропредприятий строится жильё, инфраструктурные и социальные объекты. Строительство в агрогородке села Чёрная Слобода продолжится, в будущем здесь будет возведено 60 домов», – отметил министр. Реклама

Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр поздравил новосёлов:

«Уютный дом – это основа для жизни любого человека, а в нашем деле – ещё и залог хорошей работы. Желаю вашим семьям мира, здоровья и чтобы в доме всегда было тепло и комфортно».

Региональный директор ГК «ЭкоНива» в Рязанской области Владимир Материкин подчеркнул, что создание комфортных условий для сотрудников – одно из приоритетных направлений социальной политики компании:

«В хозяйствах «ЭкоНивы» в Рязанской области работает много специалистов, приехавших из других регионов. Жилищный вопрос играет для них важную роль, и компания заботится о том, чтобы обеспечить достойные условия для жизни и работы на селе».

Для строительства агрогородка администрация Чернослободского сельского поселения выделила участок площадью 22,5 га. Проект реализуется при поддержке федерального и регионального бюджетов. В 2024 году здесь построены четыре дома – три площадью 62 кв. м и один площадью 79 кв. м. Все дома подключены к газо-, водо- и электроснабжению, оборудованы системой водоотведения и сданы с внутренней отделкой.

Общая стоимость строительства составила 21,9 млн рублей, из них:

13,2 млн рублей – средства федерального бюджета,

0,4 млн рублей – бюджет области,

0,7 млн рублей – местный бюджет,

7,6 млн рублей – средства работодателя ООО «Ока Молоко».

Ключи от новых домов получили семьи сотрудников компании: ветеринарного врача Натальи Смирновой, инженера Алексея Баскакова, зоотехника по молодняку КРС Ксении Буняевой и водителя Александра Напалкова. Все новосёлы уже несколько лет работают в «ЭкоНиве».

Ветврач Наталья Смирнова вместе с мужем Дмитрием переехала в Шацкий район из Костромской области четыре года назад. «Мы очень полюбили Шацкий район, мечтали остаться здесь и жить в большом доме. Благодаря «ЭкоНиве» наша мечта сбылась!» – поделилась Наталья.