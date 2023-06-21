Четыре гектара сухой травы сгорело в Сараевском районе Рязанской области

Во вторник, 20 июня, в Сараевском районе вдоль железной дороги возле станции Малютино выгорело 4 гектара сухой травы. Об этом пишет издательство «Пресса».

Огонь распространился вдоль посадки, в труднодоступных местах, что затрудняло тушение, – сообщили в пожарно-спасательной станции. Вечером 20 июня пожарные снова выезжали на тушение травы в том же направлении.

Всего за минувшие сутки пожарные совершили 9 выездов на тушение мусора и сухой растительности, – отметили в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Напомним: 19 июня в чрезвычайном ведомстве предупреждали о чрезвычайной пожарной опасности в двух районах региона.