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Четверг, 23 июня, 2022

Четыре человека пострадали в ДТП под Рязанью

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7info

Четыре человека пострадали в ДТП под Рязанью

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В жёстком ДТП у села Подвязье Рязанского района пострадали четыре человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

23 июня в 16.30 на 535-м км автодороги «Золотое кольцо» столкнулись автомобили «Хавейл» и ВАЗ-2114.

По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель иномарки не выбрала безопасную дистанцию, допустила столкновение с попутным ВАЗ-2114 50-летнего мужчины.

Все пострадавшие, в том числе подростки 14, 16 лет, ехали в автомобиле ВАЗ. Людям потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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