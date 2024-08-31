Суббота, 31 августа, 2024

Четвёртый музыкальный Кубок «Поющий Косопуз» собрал в Рязани полный зал любителей КВН

Автор: Kate

Опубликовано

30 августа в Рязанском дворце молодёжи отгремел Четвёртый музыкальный Кубок «Поющий Косопуз 2024». В этот вечер нельзя было не вспомнить строчки из известной квновской песни: «снова в нашем зале, в нашем зале нет пустого места». Большой фестиваль прошёл при полной посадке!

Настроение гостям дарили команды со всей России. Они сражались за главные призы фестиваля — «косопузов» различных степеней. Кульминацией вечера стало выступление команды Высшей Лиги КВН «Ровеньки».

Традиционный Музыкальный Кубок «Поющий Косопуз» состоялся в рамках празднования Дня города и стал прекрасным подарком всем ценителям КВН в Рязани.

Совсем скоро на 7info будет опубликован большой репортаж, а также фото и видео с фестиваля. Следите за новостями!

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