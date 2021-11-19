Четвёртый день «Свиданий на Театральной» завершился «Кровавой свадьбой»

В Рязани продолжается VI международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В четвёртый день «Свиданий» на сцене Рязанского театра Драмы Мичуринский драмтеатр представил пронзительный спектакль «Кровавая свадьба».

Основой для постановки стала известная драма Федерико Гарсия Лорки. Мичуринские актёры показали свою трактовку произведения.

В этот вечер главенствовал язык пластики и танца. С его помощью удалось показать истинную страсть. А эксцентричная музыка и яркая сценография передали мистическую атмосферу происходящего.