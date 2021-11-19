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Пятница, 19 ноября, 2021
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Четвёртый день «Свиданий на Театральной» завершился «Кровавой свадьбой»

7info7

В Рязани продолжается VI международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В четвёртый день «Свиданий» на сцене Рязанского театра Драмы Мичуринский драмтеатр представил пронзительный спектакль «Кровавая свадьба».

Основой для постановки стала известная драма Федерико Гарсия Лорки. Мичуринские актёры показали свою трактовку произведения.

В этот вечер главенствовал язык пластики и танца. С его помощью удалось показать истинную страсть. А эксцентричная музыка и яркая сценография передали мистическую атмосферу происходящего.

  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"
  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"
  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"
  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"
  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"
  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"
  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"
  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"
  • Четвёртый день "Свиданий на Театральной" завершился "Кровавой свадьбой"

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