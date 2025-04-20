Четверо детей из семьи участника СВО погибли на пожаре в Челябинской области

В Челябинской области во время пожара погибли четверо детей. Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, ЧП случилось вечером в субботу, 19 апреля, в поселке Василовка города Юрюзань Катав-Ивановского района. Загорелся частный жилой дом на улице Красногорской. Во время тушения пожарные нашли тела четырех малолетних детей двенадцати, семи и пяти лет.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи.

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По информации губернатор Челябинской области Алексея Теслера, трагедия случилась в семье участника СВО. Мать оставила детей на попечение родных, а сама поехала к раненому мужу в госпиталь в Москву.

Теслер направил в посёлок министра социальных отношений Наталью Лугачеву, психологов и сотрудников фонда «Защитники Отечества».