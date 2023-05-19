Через Рязань будут ходить дополнительные поезда до Черноморского побережья

9 пар дополнительных поездов до Черноморского побережья будут ходить через Рязань. Об этом информирует telegram-канал Московской железной дороги.

5 пар поездов будут ходить до Анапы и обратно:

№ 156/ 155 Москва- Анапа — Москва

из Рязани-2 в 03:02; обратно из Анапы в 09:50 (с 21 мая)

№ 278/ 277 С.Петербург — Анапа — С.Петербург

из Рязани-2 в 04:28; обратно из Анапы в 16:12 (с 29 мая)

№ 256/255 Сосногорск — Анапа — Сосногорск

из Рязани-2 в 04:46; обратно из Анапы в 17:50 (с 22 мая)

№ 222/ 221 Архангельск — Анапа — Архангельск

из Рязани-2 в 06:36; обратно из Анапы в 19:25 (с 27 мая)

№ 540/ 539 Кострома — Анапа — Кострома

из Рязани-2 в 06:36; обратно из Анапы в 19:25 (с 29 мая)

3 пары – до Адлера и обратно:

№ 282/281 Череповец — Адлер — Череповец

из Рязани-2 в 03:26, обратно из Адлера в 17:22 (с 1 июня)

№ 258/ 257 Печора — Адлер — Печора

из Рязани-2 в 03:26; обратно из Адлера в 17:22 (со 2 июня)

№ 542/ 541 Москва – Адлер — Москва

из Рязани-2 в 19:12; обратно из Адлера в 18:00 (с 18 мая)

Также назначена одна дополнительная пара поездов до Новороссийска: № 188/ 187 Архангельск- Новороссийск — Архангельск из Рязани-2 в 09:35; обратно из Новороссийска в 17:35 (с 23 мая).

Подробности — на официальном сайте МЖД.