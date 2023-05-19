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Через Рязань будут ходить дополнительные поезда до Черноморского побережья

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Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

9 пар дополнительных поездов до Черноморского побережья будут ходить через Рязань. Об этом информирует telegram-канал Московской железной дороги.

5 пар поездов будут ходить до Анапы и обратно:

  • № 156/ 155 Москва- Анапа — Москва
  • из Рязани-2 в 03:02; обратно из Анапы в 09:50 (с 21 мая)
  • № 278/ 277 С.Петербург — Анапа — С.Петербург
  • из Рязани-2 в 04:28; обратно из Анапы в 16:12 (с 29 мая)
  • № 256/255 Сосногорск — Анапа — Сосногорск
  • из Рязани-2 в 04:46; обратно из Анапы в 17:50 (с 22 мая)
  • № 222/ 221 Архангельск — Анапа — Архангельск
  • из Рязани-2 в 06:36; обратно из Анапы в 19:25 (с 27 мая)
  • № 540/ 539 Кострома — Анапа — Кострома
  • из Рязани-2 в 06:36; обратно из Анапы в 19:25 (с 29 мая)

3 пары – до Адлера и обратно:

  • № 282/281 Череповец — Адлер — Череповец
  • из Рязани-2 в 03:26, обратно из Адлера в 17:22 (с 1 июня)
  • № 258/ 257 Печора — Адлер — Печора
  • из Рязани-2 в 03:26; обратно из Адлера в 17:22 (со 2 июня)
  • № 542/ 541 Москва – Адлер — Москва
  • из Рязани-2 в 19:12; обратно из Адлера в 18:00 (с 18 мая)

Также назначена одна дополнительная пара поездов до Новороссийска: № 188/ 187 Архангельск- Новороссийск — Архангельск из Рязани-2 в 09:35; обратно из Новороссийска в 17:35 (с 23 мая).

Подробности — на официальном сайте МЖД.

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