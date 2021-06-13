Череповчане пришли в ужас от проекта нового фасада Училища искусств

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Жители Череповца раскритиковали визуализацию нового фасада училища искусств им. Верещагина, которая получилась в результате совместной работы с проектировщиками на первом этапе, пишет портал Город Че.

Многие горожане обратили внимание на неоднозначность проекта. По их словам, вентфасадом обычно оформляют торговые центры. Такие фасады ассоциируются у череповчан с дурным вкусом и дешевым оформлением.

Некоторые комментаторы сравнили новый фасад с общественным туалетом, крематорием, ангарами супермаркетов.

Однако директор училища Светлана Боброва отметила, что обратной дороги нет, и новый фасад будет.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пояснил, что оставлять вопрос облупившейся штукатурки текущего фасада нельзя.