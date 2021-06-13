15.6 C
Рязань
Воскресенье, 13 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Череповчане пришли в ужас от проекта нового фасада Училища искусств

Никита Брыкин
- Advertisement -

Жители Череповца раскритиковали визуализацию нового фасада училища искусств им. Верещагина, которая получилась в результате совместной работы с проектировщиками на первом этапе, пишет портал Город Че.

Многие горожане обратили внимание на неоднозначность проекта. По их словам, вентфасадом обычно оформляют торговые центры. Такие фасады ассоциируются у череповчан с дурным вкусом и дешевым оформлением.

Некоторые комментаторы сравнили новый фасад с общественным туалетом, крематорием, ангарами супермаркетов.

Однако директор училища Светлана Боброва отметила, что обратной дороги нет, и новый фасад будет.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пояснил, что оставлять вопрос облупившейся штукатурки текущего фасада нельзя.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]