Чем опасны электронные сигареты, рассказали медики

Пресс-служба РНИМУ им. Н. И. Пирогова распространила материал, в котором рассказывается обо опасности вейпов.

На вопросы ответили:

Андрей Станиславович Белевский, д. м. н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой пульмонологии Факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Татьяна Геннадиевна Ким, к. м. н., ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

К каким острым токсическим поражениям дыхательных путей может привести курение электронных сигарет?

Андрей Станиславович Белевский: — Курение электронных сигарет и вейпов может приводить к целому ряду легочных болезней — бронхиолитам, пневмониям различного вида, поражениям под названием интерстициальных заболеваний легких, а также к такому тяжелейшему недугу: который называется острый респираторный дистресс синдром. Все эти болезни объединяются под названием EVALI — Острое легочное повреждение в результате воздействиея электронных сигарет или вейпов.

Татьяна Геннадиевна Ким: — При курении электронных сигарет может возникнуть химический пневмонит это острое поражение легких, который может сопровождаться дыхательной недостаточностью. При проникновении инфекционного агента развивается пневмония бактериальной, вирусной или смешанной этиологии. При возникновении химического пневмонита требуется вмешательство врачей.

Каковы риски у курильщиков электронных сигарет заболеть тяжелой двусторонней пневмонией с прогрессирующей дыхательной недостаточностью?

Андрей Станиславович Белевский: — Риск заболеть есть всегда. Основной риск — курение электронных сигарет или вейпов.

Татьяна Геннадиевна Ким: — Риск развития двусторонней пневмонией у курильщиков электронных сигарет очень высокий, поскольку острое повреждение легочной паренхимы очень часто сопровождается развитием пневмонии.

В каком случае можно заподозрить у пациента болезнь EVALI?

Андрей Станиславович Белевский: — Подозрение на EVALI — появление респираторных симптомов — кашля, хрипов в легких: одышка на фоне курения.

Татьяна Геннадиевна Ким: — При появлении кашля сухого, надсадного, или покашливания. Часто это сопровождается болью в грудной клетке, головными болями, общим резким недомоганием, другими симптомами интоксикации.

К каким необратимым последствиям для здоровья человека может привести курение электронных сигарет?

Андрей Станиславович Белевский: — Тяжелое острое поражение легких может перейти в необратимые изменения: в частности, развитием фиброзной ткани: что сделает человека инвалидом на всю оставшуюся (не очень длинную) жизнь.

Татьяна Геннадиевна Ким: — К сожалению, пневмония не всегда приводит к выздоровлению. Нередко в паренхиме легких возникает фиброз легких — то есть это тот участок легкого, который не участвует в газообмене. Это необратимый процесс, единственный способ лечения — это трансплантация легких. Клинически фиброз легких проявляется одышкой, симптомом дыхательной недостаточности.

Курение затрагивает все системы организма. К каким системным заболеваниям организма может привести воздействие раздражающих токсичных веществ, содержащихся в курительных смесях?

Андрей Станиславович Белевский: — Это не раздражающие вещества — это токсические вещества. Через легких они попадают в кровь и разносятся по всему организму. В первую очередь страдают сердце и сосуды, во вторую — возникают все болезни, характерные для курения.

Татьяна Геннадиевна Ким: — Известно, что состав курительных смесей может быть разнообразным, и содержать каннабиоды, к которым развивается привыкание, физическая и психическая зависимость. Системное воздействие никотина также общеизвестно — поражение эндотелия сосудов различных органов в первую очередь головного мозга, сердца, пищеварительного тракта.

Повышает ли курение риск острой сердечной смерти?

Андрей Станиславович Белевский: — Да.

Татьяна Геннадиевна Ким: — Риск острой сердечной недостаточности вследствие развития дыхательной недостаточности на фоне фиброза легких, пневмонии, острого повреждения легких очень велик. Также внезапная сердечная смерть может возникнуть от острой интоксикации электронными сигаретами. Если курильщик, а чаще это молодые люди, «перекурит» или «накурится».